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林海山城即日開放現樓洋房示位

香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，發展商即日起開放全新現樓連裝修的洋房示範單位，供準買家預約參觀。

香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅表示，截至5月3日，林海山城售出及出租單位累計93伙，其中買賣總成交金額逾13億元，洋房最高成交為1.456億元、實呎27,571 元；特色單位最高作價為 6,225 萬元、實呎26,879 元。自政府2月底宣布撤辣後，收到不少買家查詢樓盤，睇樓量顯著增加，3月錄得逾2,000參觀人次，包括外區客、往返中港的商人、內地專才及於鄰近工作的專業人士，對項目銷情持樂觀態度。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，現樓示範單位為山城徑 29 號屋，實用面積 3,308方呎，4房雙套間隔，設730方呎花園及539方呎天台，由著名傢具品牌 OVO 設計團隊打造，以馬匹為主題。客飯廳長近 8 米，飯廳擺放8人圓形餐桌椅後，空間仍寬敞，客廳放置曲尺型梳化。客廳另一端也放置了單人梳化和腳凳 ，設影音櫃及書架，讓屋主可以享受音樂及閱讀。廚房配備品牌酒櫃、蒸焗爐和傳統焗爐等家電設備。

1樓的寢室區包括套房、睡房、書房、工人房和小偏廳；2樓是面積逾 500方呎的主人套房，擺放著各種馬術裝飾及配件，房內有雙人大床，床尾擺放雙人梳化和方型茶几。近浴室位置打造了個人衣帽間。設計師特意將其中一間睡房改造成泰式按摩房。頂樓設有天台，擺放戶外餐桌、吧枱及戶外梳化，可供舉行燒烤聚會，地庫則設有雙車位車庫。

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