新申請項目中，較矚目為2021年7月由永泰地產（0369）投得，並引入全國政協副主席董建華家族、前政務司長唐英年家族成員的古洞住宅官地，於上月申請預售，項目涉及765伙，預計於2027年3月落成，樓花期約35個月。至於同樣位於古洞、由會德豐持有的古洞24區項目，第二期上月申預售，涉及324伙，預計2027年6月落成。

另外，長實（1113）於2021年以102億元投得的啟德跑道區第4E區2號地盤，第一期上月申請預售，今期設307伙，預計2027年2月落成；而萬科(香港)大埔馬窩項目第2、3期，分別提供682及565伙，兩期同樣預計2026年3月落成，連同早前已獲指預售的第一期，項目一至三期合共提供1650個單位。

此外，上月地政總署只批出一份預售樓花同意書，為房協粉嶺百和路72號項目，該盤提供696伙，預計明年9月落成。換言之，4月私樓錄得預售零批出的情況，為2022年2月、即逾兩年來首見。截至4月底，待批預售樓花單位數涉16926伙，創近9個月新高。