證券商積極拓展業務，市場消息指，由資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街67至69號地舖連閣樓，獲內地證券商以月租100萬元承租。
上述商舖位於旺角市中心，位於大單邊，除鄰近新之城、港鐵旺角站出口，亦鄰近由東方棕泉或有關人士今年初以200萬承租的旺角亞皆老街巨舖，人流極旺。商舖面積約2300方呎，曾2015年獲另一內地金飾品牌老鳳祥承租，當時月租曾高見220萬元，不敵疫情打擊，最終於2021年6月離場。
老鳳祥退租後，大業主黎永滔一直以短租形式出租，早前以月租38萬元租予時裝店，同步以月租80萬元放租吸納長租客戶，終由證券商以月租逾100萬元承租，折合呎租約逾435元，比對時裝店短租，租金升幅約1.6倍，不過與2015年高位則仍低約55%。
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