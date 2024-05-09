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經絡：上月新批按保宗數及金額創10個月新高

樓市交投氣氛活躍，據經絡按揭轉介研究部，及香港按揭證券最新資料顯示，4月新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額，分別涉2613宗，及137.11億元，較3月錄2085宗，及涉106.31億元，按月增加528宗或25.3%，及30.8億元或29%，宗數及金額連升兩個月，並創10個月新高。 

4月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額，為826宗及43.18億元，較3月錄631宗及32.8億元，增加195宗或30.9%，及增加10.38億元或31.6%，宗數及金額均連升5個月，創8個月新高；平均新取用按保貸款金額為523萬元，按月增加3萬元或0.6%。 

2024年首4個月，新批出按保貸款宗數及金額，為8,450宗及434.3億元，比去年同期的17,498宗及969.13億元，則下跌9,048宗或51.7%，及534.83億元或55.2%，宗數及金額屬近5年首4個月新低。 

今年首4個月新取用按保貸款宗數及金額為2,623宗及138.47億元，比去年同期的5,102宗及282.65億元，減少2,479宗（48.6%）及144.18億元（51%），宗數及金額均創近5年首4個月新低。 

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府撤辣後樓市交投回暖，加上早年前選用建期的新盤買家開始陸續入伙，帶動按保宗數及需求顯著增加。而近月一，二手成交繼續上升，當中新盤買家選用即供付款方法的比例亦明顯增加，料按揭及按保宗數於第二季逐步回穩。

 

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