4月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額，為826宗及43.18億元，較3月錄631宗及32.8億元，增加195宗或30.9%，及增加10.38億元或31.6%，宗數及金額均連升5個月，創8個月新高；平均新取用按保貸款金額為523萬元，按月增加3萬元或0.6%。

2024年首4個月，新批出按保貸款宗數及金額，為8,450宗及434.3億元，比去年同期的17,498宗及969.13億元，則下跌9,048宗或51.7%，及534.83億元或55.2%，宗數及金額屬近5年首4個月新低。

今年首4個月新取用按保貸款宗數及金額為2,623宗及138.47億元，比去年同期的5,102宗及282.65億元，減少2,479宗（48.6%）及144.18億元（51%），宗數及金額均創近5年首4個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府撤辣後樓市交投回暖，加上早年前選用建期的新盤買家開始陸續入伙，帶動按保宗數及需求顯著增加。而近月一，二手成交繼續上升，當中新盤買家選用即供付款方法的比例亦明顯增加，料按揭及按保宗數於第二季逐步回穩。

其他報道

內地券商120萬租亞皆老街舖王 呎租522元疫後區內新高 超服裝店短租逾兩倍