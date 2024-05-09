特區政府於去年施政報告提出，計劃建造東九龍、啟德的智慧綠色集體運輸系統，以連接東九龍及啟德的商住發展、旅遊、文娛及康體設施；香港地產建設商會多位會員今日到訪深圳比亞迪總部，試坐由比亞迪自行研發的無人駕駛電動高架列車「雲巴」，了解內地綠色智能集體運輸系統的發展，以及如何將技術引進香港，推動低碳、可持續性的城市發展。
香港地產建設商會訪問團一行27人，先到訪深圳坪山區，試乘於當地通車已1年半的電動「雲巴」，之後前往深圳比亞迪總部，了解新能源運輸系統的發展。香港地產建設商會訪問團領隊，執委會主席梁志堅在乘坐「雲巴」後表示，雲巴在安靜度、平穩性以及乘坐舒適度有優秀表現，建造和營運成本上都具競爭力，相信可以滿足城市發展對便捷集體運輸系統的需求。
梁志堅指出，啟德是香港矚目的新發展區，為商業、住宅、旅遊景點和娛樂設施提供發展空間，快捷、便利的交通設施對啟德未來發展非常重要。隨啟德發展區內工作和居住的人口不斷增加，在啟德開展集體運輸系統方案迫在眉睫，商會希望政府考慮各種可行運輸系統方案，從速為啟德發展區制定運輸設施方案和落實興建時間表。
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