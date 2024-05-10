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財團申文錦渡邊境建創科產業園  涉逾570萬呎樓面

特區政府積極推進北部都會區發展，有財團新近向城規會提交申請，就上水文錦渡邊境一幅逾110萬方呎土地，發展為國際創新科技產業園，擬興建科研中心、數據中心、商業中心、人才公寓及私宅等，整個發展樓面料達576.5萬方呎。

據城規會文件顯示，上述申請地點位於文錦渡丈量約份第82約、及第86約多個地段和毗連政府土地，鄰近邊境，地盤面積約110.29萬方呎，目前地皮規劃作農業、綠化地帶及政府、機構或社區地帶，申請人擬將土地改劃為其他指定（創新科技產業園），計劃以總地積比率約5.23倍發展，擬興建3幢16層高科研中心、3座12層高數據中心、1幢6層高商業中心，另建5座樓高30至32層住宅大廈（2320伙私宅）、以及3座樓高30至31層住宅大廈作人才公寓的宿舍（1392個單位），項目總樓面達576.5萬方呎，預計人口約1萬人，初步規則在2028年落成。

申請人指，隨政府分階段縮減邊境禁區，申請地點及其周邊環境的規劃環境經已顯著改變，因應施政報告提出的北部都會區發展策略，擬議修訂是及時回應善用珍貴的土地資源。政府將文錦渡至香園圍一帶地區定為「口岸商貿及產業區」，申請地點鄰近深圳羅湖區及多個口岸，沿平原河與對岸羅湖區呼應，其地利優勢及策略性定位得以確立，有助文錦渡地區帶動創新及科技業發展。

申請人又期望，透過發展創新科技產業園，提供創造科研相關的工作機會，推動活力創新科技生態圈。

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