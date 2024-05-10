中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，一手新盤搶佔市場購買力，二手繼續拉鋸受壓，樓價反覆牛皮；撤辣後8周計，CCL五升、三跌累升2.29%，期間指數最高147.08點，惟CCL繼續處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。

CCL指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌23.5%，而2024年至今暫時下跌0.62%，展望短期樓價仍然於145點到150點之間反覆爭持，未有向上、或向下的訊號。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.75點，按周跌0.10%；CCL(中小型單位)報145.63點，按周跌0.16%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟，兩個指數均在2017年1月中水平徘徊。

豪宅方面，CCL(大型單位)報149.72點，按周升0.06%，指數在2017年3月底水平徘徊。

四大分區樓價繼續反覆，港島、新界西上周跌而今周升；九龍、新界東上周升而今周跌。

港島CCL Mass報146.50點，按周升0.39%，連跌2周後回穩，指數於2016年9月中水平徘徊；新界西CCL Mass報135.45點，按周升0.80%，繼續於2017年3月中水平。

九龍CCL Mass報143.49點，按周跌0.10%，連升3周後回軟，仍在2017年1月初水平徘徊；新界東CCL Mass報157.03點，按周跌1.91%，終止2周連升，於2017年3月中水平徘徊。