港銀或難以辨認內地文件而延遲批出按揭

王美鳳表示，目前市場上佔多銀行仍接受內地客之按揭申請，相信銀行除了考慮自身成本及信貸風險外，亦會在市場需求這方面作考慮。但內地客戶亦需注意，由於在港銀行並非必然能確認內地入息證明文件，亦並非如港人一樣可於信貸資料庫查閱信貸紀錄及債務狀況，銀行接納按揭申請後仍有機會基於難以辨認內地文件而遲遲未能批出按揭，建議內地客戶可在港入市前先多做預備功夫，例如是先找按揭轉介公司/銀行瞭解按揭審批要求、入息文件是否獲接納及現有銀行選擇等。

王美鳳提到，銀行面對資金成本仍高，按揭審批持續塞車情況，現時銀行之間的樓按取態有所參差，對於不同客戶或物業類別的積極程度有別，例如有個別銀行現階段暫停接受村屋、唐樓，高樓齡物業的按揭申請，故此借款人可先找按揭轉介公司瞭解現時銀行按揭申請狀況作參考，以決定向哪家及多少銀行申請按揭。

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