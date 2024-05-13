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#LYOS 新推28伙最低呎價12417元 周日推售

長實（1113）發展的元朗洪水橋現樓#LYOS，今日公布最新部署。長實高級營業經理梁焯鏗表示，現時項目已售出276伙分層單位及22伙花園複式戶，套現18億元。最新將推售共28伙單位，分別為14伙花園複式戶及14伙分層單位。項目將於周三佛誕期間開放現樓單位予公眾參觀，並於5月19日，即周日以先到先得形式發售。

長實營業部首席經理郭子威表示，現時二手成交量及成交價反彈，預計年末樓市有5至10%上升的趨勢。他續指，複式戶在市場較為罕有，相信有一定保值能力。

花園複式戶方面，最高折扣為32%。入場單位為C座30號，實用面積788方呎，折實價1131萬，折實呎價14353元，亦為14伙花園複式戶最低呎價。14個單位折實樓價1131萬至1283.6萬元。值得留意，所有花園複式戶業主將有優先車位認購權，現時項目車位尚未開始發售。

另分層單位最高折扣則為25%，入場單位為1B座3樓C單位，實用面積202方呎，折實價299.9萬元，折實呎價14847元。14伙單位折實樓價299.9萬至645.2萬元，最低折實呎價12417元。

是次項目特別為買家新增「360天即供款款計劃」，買家簽署臨時買賣合約時，繳付成交金額5%臨時訂金，其後於60天內及於往後的每30天內，各繳付成交金額0.5%，直至付清成交金額5%加訂加付訂金，餘下成交金額90%需於360天內繳付。

郭子威指，項目單位已大致完成交樓程序，而早前15伙撻訂單位，若買家未有完成買賣合約，而最新單位成交價若較撻訂前出現差額，集團將向買家追討差價。

 

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