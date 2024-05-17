據城規會文件顯示，申請人計劃以總地積比率6.144倍發展，興建6幢36至37層高分層住宅、涉約1881伙，平均面積495方呎的住宅單位，涉及92.43萬方呎；另外興建1幢29層高商廈、及1幢6層高混合零售、社福大樓，樓面約55萬方呎，其中寫字樓樓面僅約29萬方呎，較過去獲批商廈樓面約142萬方呎，大減約113萬方呎或80%。

資料顯示，億京及資本策略（0497）2021年斥資逾百億元向合和購入九展後，隨即向城規會申請重建，以不多於地積比約7.4倍發展，興建3幢樓高23至25層高商廈，建築物高度限制最高140米。按地契顯示，項目將設12.15萬方呎「與展覽/與貿易有關用途的工業展覽館」，並將提供664個車位，總樓面涉約177.47萬方呎，與現時總樓面相同。

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