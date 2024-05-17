中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，2月底港府撤辣後9周計，CCL五升、四跌，累計升幅收窄至2.15%，相信短期樓價繼續反覆爭持，惟波幅將調低至144點到148點之間。

事實上，CCL仍處逾7年低位未變，在2017年1月底水平徘徊，指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌23.65%，而2024年至今暫時跌0.76%。

至於今周港股造好，恒指重上19,000點水平、5月18日元朗The YOHO Hub II次輪銷售213伙，對本地二手樓價的影響，將於6月上旬公布的CCL開始反映。

另一方面， 反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.63點，按周跌0.08%，連續5周企穩146點；CCL(中小型單位)報145.48點，按周跌0.10%，連續5周企穩145點；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌0.18%及0.26%，兩個指數繼續在2017年1月中水平徘徊。

豪宅方面，CCL(大型單位)報149.17點，按周跌0.37%，指數在2017年3月底水平徘徊。

另四大分區，港島CCL Mass報146.14點，按周跌0.25%，於2016年9月中水平徘徊；九龍CCL Mass報144.42點，按周升0.65%，於2017年1月中水平徘徊。

新界西CCL Mass報133.65點，按周跌1.33%，於2017年3月初水平徘徊；新界東CCL Mass報157.65點，按周升0.39%，於2017年3月底水平徘徊。