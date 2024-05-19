1房戶折實455萬入場

PARK SEASONS新推單位，包括54個1房（開放式廚房）、30個2房（開放式廚房）、6個2房(梗廚)間隔，實用面積由283至496方呎，折實價454.6萬至777.9萬元， 折實實呎14,018元起。入場單位為第2A座9樓E單位，1房（開放式廚房）戶型，實用面積322方呎，定價516.5萬元，折實454.6萬元，折實實呎14,118元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，有見PARK SEASONS早前推出的1房戶已全數沽清，因此價單3號特意提供不少1房戶 (佔六成)應市，今批單位以折實金額計，近95%單位低於700萬元，全數單位低於800萬元。是次90伙，以售價計預料可套現約5.76億元，折實則約5.07億元。他又指，SEASONS系列五一黃金周至今售出21伙，套現逾1.29億元，整個系列至今售出722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元，而系內PARK SEASONS價單1號，已調整部份單位定價。