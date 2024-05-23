澐璟昨沽3伙共涉1.61億

資料顯示，上述成交單位為凱玥1座10樓A室，實用面積1956方呎，4房雙套間隔，望海景，本月初連車位以5525.82萬元售出，實呎28,251元，買家以奧嘉置業有限公司（Oscar Properties Limited）名義購入，公司董事包括陳小儀及吳建國，為陳百強胞姐及姐夫，而陳百強兄陳百敏亦為該公司股東之一。

華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨售出3伙，共涉1.61億元，其中包括4房雙套連私人電梯大堂單位，位於1座11樓B室，實用1870方呎，以7386.5萬元成交，實呎39,500元；2座5樓A室，實用1909方呎，成交價7292.38萬元，實呎38,200元。澐璟至今累售244伙，套現逾96.3億元。

大手客近2000萬購半山捌號3伙收租

英皇國際（0163）西半山現樓半山捌號獲大手客以1938.16萬元連購3伙，作長線收租，包括21樓B室1房戶、28樓D室及29樓D室開放式單位，實用面積203方呎至311方呎，成交價介乎533.46萬至868.57萬元，實呎26,279元至27,928元，當中28樓及29樓D室兩個開放式單位均連租約出售。項目累售80伙，套現約6.46億元，佔項目約81%。

另外，盈信控股旗下灣仔現樓項目One Wood Road，昨開放現樓予傳媒參觀，並於周六向公眾開放。盈信控股代表游國輝表示，項目不排除以招標形式出售。

利嘉閣地產總裁廖偉強補充，項目過去兩日已接獲約150組買家查詢，當中約36%為投資者，內地客佔約20%，估計項目每方呎租金可達70元至80元水平。

另部分新盤錄撻訂個案，資本策略（0497）旗下佐敦高臨錄首宗撻訂，單位為A1座16樓G室，屬實用272方呎一房戶，原於本月10日以531.6萬元沽出，實呎19,544元，惟最新登記終止交易，以樓價5%計，料買家損失26.58萬元。