樓市交投市況於2月底撤辣後，一度急劇升溫，惟近日開始放緩；具體反映4月29日至5月5日市況的中原城市領先指數CCL最新報144.00點，按周跌1.43%，屬9周、即約兩個月的新低位，屬5月2日美國聯儲局連續6次會議，維持利率不變、及元朗The YOHO Hub II公布開價當周的市況。可留意是，CCL連跌4周共1.97%，今周跌幅擴大，向下迫近撤辣前的143.02點低位；而2月底撤辣效應逐漸消失，撤辣後10周CCL五升、五跌，僅升0.69%。
事實上，新盤繼續低價促銷搶客，二手繼續受壓，而指數仍未反映銀行收緊按揭的影響，相信CCL將進一步跌穿143點水平，預期6月底下試140點，料上半年樓價跌約5%。今周CCL重返2016年11月中水平，處逾7年半低位，較2021年8月191.34點歷史高位，跌逾47點或24.74%，而2024年暫時累跌2.18%。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL八大指數齊跌為今年首現，樓市有下調跡象，樓價反覆爭持局面可能結束。
至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報144.63點，按周跌1.36%；CCL(中小型單位)報143.59點，按周跌1.30%；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.54%及1.56%，指數在2016年10月中及11月初水平徘徊。
豪宅方面，CCL(大型單位)報146.15點，按周跌2.02%，連跌2周共2.38%，指數低於撤辣前148.21點低位，屬逾7年新低，重返2017年2月初水平。
另四大分區，港島CCL Mass報144.86點，按周跌0.88%，連跌2周共1.12%，於2016年8月底水平徘徊；九龍CCL Mass報141.29點，按周跌2.17%，於2017年1月初水平徘徊。
新界東CCL Mass報156.12點，按周跌0.97%，指數低於撤辣前157.08點低位，屬逾7年新低，重返2017年3月初水平；新界西CCL Mass報132.31點，按周跌1.00%，連跌2周共2.32%，於2017年2月底水平徘徊。