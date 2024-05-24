樓市交投市況於2月底撤辣後，一度急劇升溫，惟近日開始放緩；具體反映4月29日至5月5日市況的中原城市領先指數CCL最新報144.00點，按周跌1.43%，屬9周、即約兩個月的新低位，屬5月2日美國聯儲局連續6次會議，維持利率不變、及元朗The YOHO Hub II公布開價當周的市況。可留意是，CCL連跌4周共1.97%，今周跌幅擴大，向下迫近撤辣前的143.02點低位；而2月底撤辣效應逐漸消失，撤辣後10周CCL五升、五跌，僅升0.69%。