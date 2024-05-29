陳海潮指出，私宅樓價連升兩月，反映撤辣效果，惟4月升幅顯著收窄，相信是受新盤低價開售搶灘所拖累，令二手業主叫價難以持續企硬。

有見近期發展商仍以低價開盤，實行求量不求價，相信對二手業主將繼續構成壓力。事實上，在購買力大量流向一手市場下，部分心急業主恐需相應降價賣樓，令二手樓價受壓；預期下次公布的5月私宅樓價只能橫行，6月甚至有機會倒跌0.5%，令次季樓價出現0.21%輕微跌幅，即上半年樓價恐要累跌1.33%，暫時難扭跌勢。

至於下半年走勢方面，主要留意三大因素，其一是息口走勢，到底何時可以實現減息；其次是新盤定價，到底是持續低開，還是可以慢慢加價；再者是專才或高才來港入市置業的力度。

如上述三大因素均向好，全年樓價仍可以有升幅，否則最多只能平穩，甚或延續過去兩年跌勢。

不過，租金走勢卻呈現與樓價背馳的狀態，差估署4月私宅租金指數持續反彈，按月再升0.92%，報186.9點，升幅擴大，並創下2020年1月以來的52個月，即逾4年按月新高。

陳預期，預期在專才或高才持續進駐，加上留學生陸續為新學年部署租入單位，5月及6月私宅租金升幅料續擴大，次季升幅有機會達近3.5%，而全年租金有力挑戰逾一成的升幅。

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