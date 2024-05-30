1房262呎折實481萬起

項目對上一開售期數，為去年7月推出、同系的BAKER CIRCLE‧GREENWICH （即MIDTOWN SOUTH 第3期），首批56伙，折實均呎18928元。換言之，新盤首批折實均呎高近2%。

林達民形容，是次開價為「眾收成價」，明日正式開放位於尖沙嘴美麗華廣場內的示範單位予公眾參觀，周六起收票，料下周公布銷售安排。項目提供7項付款方法，其中選用100天付款方式的買家，可享最高折扣率10%。首張價單的92伙，1房戶佔72伙、2房戶佔15伙、3房戶有5伙，實用262至430方呎，價單定價534.7萬至947.4萬元，折實價481.23萬至852.6萬元，折實呎價18368元至20615元。是次價單中，折實價及折實呎價最低單位，均為6樓J室，實用262方呎1房間隔，定價534.7萬元，折實價481.23萬元、呎價18368元。

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