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HADDON折實均呎1.93萬元 較上期一年前價略高2%

樓花期長約16個月、恒地（0012）旗下紅磡MIDTOWN SOUTH（前稱必嘉坊） 項目THE HADDON，繼昨日上載樓書，今日亦正式開價，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，首張價單提供92伙，折實均呎19280元，1房折實入場價481.23萬元。

1房262呎折實481萬起

項目對上一開售期數，為去年7月推出、同系的BAKER CIRCLE‧GREENWICH （即MIDTOWN SOUTH 第3期），首批56伙，折實均呎18928元。換言之，新盤首批折實均呎高近2%。

林達民形容，是次開價為「眾收成價」，明日正式開放位於尖沙嘴美麗華廣場內的示範單位予公眾參觀，周六起收票，料下周公布銷售安排。項目提供7項付款方法，其中選用100天付款方式的買家，可享最高折扣率10%。首張價單的92伙，1房戶佔72伙、2房戶佔15伙、3房戶有5伙，實用262至430方呎，價單定價534.7萬至947.4萬元，折實價481.23萬至852.6萬元，折實呎價18368元至20615元。是次價單中，折實價及折實呎價最低單位，均為6樓J室，實用262方呎1房間隔，定價534.7萬元，折實價481.23萬元、呎價18368元。

 

 

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