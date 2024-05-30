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翠怡「籮底貨」兼銀主盤352萬沽 35年升值5.6倍

青衣翠怡花園錄得多按銀主盤成交。今日舉行的普縉拍賣會，拍出青衣翠怡花園5座最低層「籮底貨」(即樓層最低且質素較差的單位)，實用477方呎，兩房間隔，原以280萬元開價，獲4組客競投後，最終搶高72萬元或26%，以352萬元成交，呎價7379元，單位現時做價較大型銀行估價低約兩成半。

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