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洪水橋/厦村新發展區第二期發展 政府收回176公頃土地

洪水橋/厦村新發展區第二期發展即將展開，地政總署宣布，根據相關法例張貼收回土地公告及徵用土地公告，以便收回約176公頃土地進行洪水橋╱厦村新發展區第二期發展。

政府將收回2,548幅私人土地（涉及面積約176公頃），以及徵用被27個墳墓和23個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約1.57萬方呎）。上述土地將於公告張貼後3個月（即今年8月31日）復歸或轉歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

上述土地歸還日期是指土地業權轉歸政府的日期，並非受影響住戶及業務經營者須遷出的限期。根據早前凍結登記所得的資料，洪水橋╱厦村新發展區第二期發展範圍內共有1,693個住戶及364個業務經營者。按照工程時間表，預計他們須在今年第四季至明年第三季分批遷出。

洪水橋╱厦村新發展區是北部都會區的其中一個新發展區項目，提供土地作住宅、工業、商業和其他發展用途。第一期發展的建造工程已在2020年7月展開；第二期發展的建造工程（包括工地清理及平整工程、道路、排水、污水收集及供水系統、河道活化工程）將在今年陸續展開。

全面發展後，洪水橋╱厦村新發展區將提供約6.67萬個新住宅單位，容納約18.4萬新增人口。此外，新發展區的工商業用地提供約6889萬方呎，創造約15萬個就業機會。

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