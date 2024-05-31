恒指今早高開179點或0.99%，報18409點，大市成交金額15億元；國指今早高開75點或1.17%，報6538點。恒生科技指數開市報3814點，升1.64%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為14.55%，下跌為2.51%，無升跌為82.92%。恒指10天線跌20天線，同時，50天線升穿250天線。科指則重上250天線。