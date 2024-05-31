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恒指高開179點 科指升1.6% 重上250天線 汽車街上市升42%

恒指今早高開179點或0.99%，報18409點，大市成交金額15億元；國指今早高開75點或1.17%，報6538點。恒生科技指數開市報3814點，升1.64%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為14.55%，下跌為2.51%，無升跌為82.92%。恒指10天線跌20天線，同時，50天線升穿250天線。科指則重上250天線。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中海油（0883）、創科實業（0669）、聯想（0992）拖累大市。

藍籌69隻升，4隻下跌，9隻無升跌。申洲國際（2313）升3.36%，報80元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌1.56%，報11.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報41.7元，升9.16%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報11.34元，跌1.56%。

恒指10天線(18829.54點)跌20天線(18838.16點)，50天線(17635.3點)升穿250天線(17619.34點)。科指重上250天線(3784.04點)。

寶尊電商（9991）：因阿里悉售持股 劉洋已辭任董事。無成交，報7.01元。

汽車街（2443）上市，定價10.2元。開市報14.5元，升42.16%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，首都創投（2324）無成交，報0.16元。華鼎控股（3398）停牌。中國綠地博大綠澤（1253）停牌。民生銀行（1988）無成交，報2.95元。移動互聯（1439）停牌。S&T HLDGS（3928）無成交，報1.36元。

中石油（0857）：因有審計行業事項待核實，取消聘任羅兵咸永道。開市報7.99元，升0.38%。

京東（9618）5月港用戶訂單量颷5倍，明日618購物節開鑼推優惠。開市報117.1元，升3.26%。

渝太地產（0075）3375萬售倫敦酒店予孫粗洪。無成交，報0.3元。

富士高（0927）盈警，料全年盈利倒退最多35%。無成交，報0.74元。

李澤楷：香港電訊（6823）派息率持續穩健。開市報9.2元，無升跌。

電訊盈科（0008）李澤楷：對香港非常有信心，營商環境環球排第九或被「低估」。開市報4.2元，升0.24%。

龍光（3380）80億美元境外債重組，據報受到「凱玥」項目貸款問題影響。無成交，報0.71元。

萬科（2202）據報就500億人幣貸款與銀行磋商，或創兩年來亞太最大筆貸款。開市報5.55元，升1.09%。

小米（1810）冷氣半夜掉落險砸中女兒，用家要求換新機被拒，客服：共振久了會鬆脫。開市報18元，升1.69%。

小米：小米汽車從沒有有計劃過收購恒大汽車（0708）。開市報0.51元，升2%。

匯豐大削理想（2015）目標價50.64%至115元，維持「買入」評級。開市報80.8元，升3.79%。

破頂股表現

破頂股包括，邁富時（2556）創上市新高，見68.05元，開市報68.05元，升1.87%；中煤能源（1898）創52周高，見9.71元，開市報9.71元，升3.63%；湯臣集團（0258）創52周高，見1.8元，開市報1.8元，升1.12%；帝王實業控股（2940）無成交，報0.41元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元。

異動股

上升異動股，包括，汽車街（2443）開市報14.5元，升42.16%；康方生物（9926）開市報36.8元，升15%；富銀融資股份（8452）開市報0.4元，升14.29%；築友智造科技（0726）開市報0.18元，升12.5%；蔚來（9866）開市報41.7元，升9.16%；藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報2.35元，升8.29%；立高控股（8472）開市報0.79元，升8.22%；萬隆控股集團（0030）開市報0.14元，升7.69%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）開市報2.58元，升6.17%。

下跌異動股，包括，長虹佳華（3991）開市報0.44元，跌11.11%；匯財金融投資（8018）開市報0.073元，跌8.75%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.947元，跌6.05%；華南職業教育（6913）開市報0.4元，跌5.88%；亞太衛星（1045）開市報2.22元，跌4.72%；港華智慧能源（1083）開市報3元，跌3.85%；國農金融投資（8120）開市報0.051元，跌3.77%；第一拖拉機股份（0038）開市報8.38元，跌3.68%；理士國際（0842）開市報1.41元，跌3.42%；源宇宙教育（1082）開市報1.44元，跌3.36%；春泉產業信託（1426）開市報1.93元，跌3.02%。

 

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