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CCL連跌5周去年12月後首見 累跌逾2%

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL持續下調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，CCL最新報143.78點，按周跌0.15%，見11周新低，是大型銀行取消按揭回贈及調高轉按息率及元朗The YOHO Hub II首輪沽清當周的市況。CCL連跌5周，為去年12月底近21周以來再現，累跌共2.12%，指數進一步逼近撤辣前143.02點低位。撤辣後11周CCL五升六跌，僅微升0.53%，差不多蒸發撤辣後所有升幅。

楊又稱，受到新盤持續低價開售及銀行開始逐步收緊按揭打擊，二手交投放緩，樓價調整回軟。CCL短期目標6月底下試140點，現時相差3.78點或2.63%。CCL為逾7年半(394周)次低，重返2016年11月初時的水平。今周指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.86%，較去年4月168.40點高位跌14.62%，而今年暫時累跌2.33%。

5月30日紅磡THE HADDON公布首張價單92伙，以及5月31日天水圍YOHO WEST推售151伙，對本地二手樓價的影響將於6月下旬公佈的CCL才開始反映。

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