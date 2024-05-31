反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL持續下調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，CCL最新報143.78點，按周跌0.15%，見11周新低，是大型銀行取消按揭回贈及調高轉按息率及元朗The YOHO Hub II首輪沽清當周的市況。CCL連跌5周，為去年12月底近21周以來再現，累跌共2.12%，指數進一步逼近撤辣前143.02點低位。撤辣後11周CCL五升六跌，僅微升0.53%，差不多蒸發撤辣後所有升幅。