據統計，十大屋苑中，僅天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、將軍澳新都城的成交錄得按月升幅，其餘7個屋苑的成交均錄下跌。

港島方面，三個指標屋苑的交投均價、量齊跌，以鰂魚涌康怡花園跌幅最大，5月僅錄5宗成交，按月跌54.5%；至於太古城，5月錄19宗成交，按月亦跌逾36.7%。

至於九龍，荔枝角美孚新邨5月全月錄21宗成交，已是九龍藍籌屋苑中，交投量最高屋苑，惟按月仍下挫27.6%。

另新界區，沙田第一城本月錄約21宗二手成交，較上月錄12宗增加75%；嘉湖山莊5月錄30宗成交，較4月19宗回升57.9%，屬少數錄得成交上升的屋苑。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣後3個月，新盤市場紛紛以低價搶客，期內一手新盤累售逾7000個單位，套現近900億元，消耗大批購買力；相反，二手業主減幅有限，近月被搶去市場焦點，本周末預約睇樓量錄約393組，較上星期跌約7.7%，主要是本周末颱風來襲，天雨影響睇樓活動，部份預約延期，料影響交投。