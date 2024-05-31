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十大屋苑155宗成交連跌兩個月 七成屋苑交投跌

港府2月底公布全面撤辣滿3個月，惟撤辣效應漸退卻，本月樓市一、二手交投市況放緩，加上受新盤持續以貼市價出擊搶佔購買力、美國減息依然「只聞樓梯響」等因素影響下，十大指標屋苑成交亦下挫，據中原統計，十大屋苑5月共錄約155宗成交，較4月錄約184宗，按月跌29宗或約16%，屬連跌兩個月。

據統計，十大屋苑中，僅天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、將軍澳新都城的成交錄得按月升幅，其餘7個屋苑的成交均錄下跌。

港島方面，三個指標屋苑的交投均價、量齊跌，以鰂魚涌康怡花園跌幅最大，5月僅錄5宗成交，按月跌54.5%；至於太古城，5月錄19宗成交，按月亦跌逾36.7%。

至於九龍，荔枝角美孚新邨5月全月錄21宗成交，已是九龍藍籌屋苑中，交投量最高屋苑，惟按月仍下挫27.6%。

另新界區，沙田第一城本月錄約21宗二手成交，較上月錄12宗增加75%；嘉湖山莊5月錄30宗成交，較4月19宗回升57.9%，屬少數錄得成交上升的屋苑。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣後3個月，新盤市場紛紛以低價搶客，期內一手新盤累售逾7000個單位，套現近900億元，消耗大批購買力；相反，二手業主減幅有限，近月被搶去市場焦點，本周末預約睇樓量錄約393組，較上星期跌約7.7%，主要是本周末颱風來襲，天雨影響睇樓活動，部份預約延期，料影響交投。

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