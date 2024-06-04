事實上，新地今日向傳媒開放NOVO LAND的住客會所部分設施；新地亦為項目推出全新物業管家品牌 「WeSpire」，注入「Smart Living Well」高科技生活概念，提倡健康智慧生活。

至於NOVO Resorts度假式會所、連公用花園等總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」、 「Skywalk」三部分組成，讓住戶體驗北歐式的度假樂趣。

其中「Poolside Club」大部分設施早前已開放，主要設施包括25米室內恆溫「Shimmery Pool 極光星池」；而「Garden Club」部分設施亦已落成，包括大型活動室「The Master Chef 嚐藝坊」、「Bistro Harmony 臻雅坊」，連接戶外「Grill Lounge 燒閒雅座」。

「Garden Club」設有約6600方呎運動館，提供籃球場、排球場、羽毛球場等，以及「All You Can Gym 酷動健身館 」、「Flying YOGA 飛躍瑜伽室 」，都屬相當吸睛的設施。

NOVO LAND系列分6期，共涉逾4500伙，其中第1A及1B期，第2A及2B期已屆現樓。