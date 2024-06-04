若以註冊量計，第一季內地買家，佔個人買家於香港樓市一手私宅註冊量比率攀升至約37.2%，創逾12年的季度新高，而全面反映撤辣後市況的4月一手註冊量，佔比更進一步攀升至約44.2%的高水平。

事實上，今年第一季內地買家佔個人買家於香港樓市一、二手住宅註冊量比率，攀升至約20.6%，季內金額佔比則達29.8%，齊創季度歷史新高。全面反映撤辣後市況的4月一二手住宅註冊量佔比更進一步攀升至約29.2%的高水平，註冊金額方面，4月內地買家的佔比更高達41.5%。

二手方面，今年第一季內地買家佔個人買家於香港樓市二手住宅註冊量比率亦已升至約14.8%，而二手住宅註冊金額佔比亦達19.9%，齊創逾14年的季度紀錄新高。4月份內地買家的二手住宅註冊量比率進一步攀升至約20.3%。由於二手豪宅與一手豪宅同樣受內地買家追捧，因此4月份內地買家二手住宅註冊金額佔比升至約26.3%，亦明顯較宗數更高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，國內買家及新香港人將持續於本港置業，為港樓帶來新動力，預期內地買家於整體住宅物業註冊量及金額的佔比將維持高水平，新盤因一直受到國內買家追捧，交投可看高一線，料續主導大市。