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飛揚1期個別單位減價28% 周日賣28伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第3B期部署推出之際，由長實（1113）及新地合作的屯門青山公路大欖段飛揚1期，上載修訂版價單，部分單位價單定價減價約11%至28%不等，以第2座21樓F室為例，實用面積263方呎1房間隔，原價單定價541.3萬元，最新定價為391.3萬元，減幅約28%，若選用90天成交期，總折扣率為17%，折實價324.8萬元、折實呎價約12350元。

連同上述單位，發展商落實本周日(6月9日)以先到先得形式發售28伙，包括13伙1房、15伙兩房單位，入場單位為第2座5樓F室，實用面積263方呎，1房間隔，以最高總折扣17%計，折實價約307.7萬元、折實呎價約11700元。可留意是，其中23伙(包括上述提及的2伙)，屬項目本月最新錄得的撻訂單位。

為配合是次推售，發展商特別提供全新的「360 天輕鬆俾」付款計劃，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，買家簽署臨時買賣合約時先支付5%訂金，期後分5期繳付另外5%訂金，餘下90%樓價於簽臨約後 360 天內繳付，買家選用該付款計劃，並於指定日子內提早付清餘款，獲1%至4%現金回贈。

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