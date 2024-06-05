連同上述單位，發展商落實本周日(6月9日)以先到先得形式發售28伙，包括13伙1房、15伙兩房單位，入場單位為第2座5樓F室，實用面積263方呎，1房間隔，以最高總折扣17%計，折實價約307.7萬元、折實呎價約11700元。可留意是，其中23伙(包括上述提及的2伙)，屬項目本月最新錄得的撻訂單位。

為配合是次推售，發展商特別提供全新的「360 天輕鬆俾」付款計劃，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，買家簽署臨時買賣合約時先支付5%訂金，期後分5期繳付另外5%訂金，餘下90%樓價於簽臨約後 360 天內繳付，買家選用該付款計劃，並於指定日子內提早付清餘款，獲1%至4%現金回贈。

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