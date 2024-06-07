港府2月底撤辣，直接剌激3月及4月樓市交投，惟撤辣效應近日開始減退；具體反映5月13日至19日市況的中原城市領先指數CCL，最新報143.74點，按周跌0.03%，屬12周即約兩個半月新低，是5月13日恒指重上1.9萬點收市當周的市況；可留意是，港股連升、元朗新盤The YOHO Hub II銷情理想，市場氣氛略好轉，CCL今周跌幅明顯收窄，惟指數連跌6周共2.14%，為2023年12月底後的最長連跌，繼續迫近撤辣前143.02點低位。
中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，撤辣後12周，CCL五升、七跌，期間微升0.50%，幾乎蒸發撤辣後所有升幅。事實上，本周CCL為逾7年半、395個星期次低，重返2016年11月初水平；指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.88%，6月底CCL目標下試140點，現時相差3.74點或2.60%。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報144.61點，按周無升跌；CCL(中小型單位)報143.47點，按周微升0.03%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌4周後回穩，指數仍於2016年10月中、10月底水平徘徊。
豪宅方面，CCL(大型單位)報145.12點，按周跌0.36%，連跌4周共3.07%，指數屬近7年半新低，重返2017年1月中水平。
四大分區樓價則三升一跌，九龍CCL Mass報141.98點，按周跌1.16%，指數於2017年1月初水平徘徊。
港島CCL Mass報141.62點，按周升0.11%，連跌3周後回穩，指數仍為近8年次低，重返2016年8月底水平；新界東CCL Mass報155.74點，按周升0.24%，終止2周連跌，指數重返2017年3月初水平；新界西CCL Mass報134.75點，按周升1.39%，連升2周1.84%，指數於2017年3月中水平徘徊。