港府2月底撤辣，直接剌激3月及4月樓市交投，惟撤辣效應近日開始減退；具體反映5月13日至19日市況的中原城市領先指數CCL，最新報143.74點，按周跌0.03%，屬12周即約兩個半月新低，是5月13日恒指重上1.9萬點收市當周的市況；可留意是，港股連升、元朗新盤The YOHO Hub II銷情理想，市場氣氛略好轉，CCL今周跌幅明顯收窄，惟指數連跌6周共2.14%，為2023年12月底後的最長連跌，繼續迫近撤辣前143.02點低位。