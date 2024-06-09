上述臨海洋房設11間，實用面積約3,600至7,000方呎。鄭智荣又表示，集團對項目銷情感滿意，指已推出之單位限量推出，料稍後加推有一定的提價空間，並預期未來將有更多成交公布。他補充，集團周末於該盤設置鮮花花車，為到場參觀人士送上花束慶祝父親節。

建灝地產首席行政總裁及主席羅建一先生表示，集團與英國超跑品牌 McLaren 首度合作，於ONE STANLEY舉行 McLaren Hong Kong 2024 Parade。現場展出全球限量珍藏級名車 McLaren Senna，以及高性能油電超跑 McLaren Artura，並開放豪華海景獨立洋房予 McLaren 貴賓參觀，準買家由即日起亦可預約於下周日(6月15日) 參與 McLaren Artura Supercar 駕駛體驗日。

至於上述開放的洋房包括斥資約 2,200 萬元裝修打造的36號洋房「Alexandra」連裝修示範屋，屬4房4套連儲物間、工作間、書房間隔，實用面積 3,097方呎，連624方呎花園和630方呎天台，全盤只有7 間同類洋房。