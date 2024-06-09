moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

ONE STANLEY 與McLaren 辦超跑巡遊 展出全球限量名車

建灝地產旗下赤柱豪宅ONE STANLEY，已屆現樓，項目至今累售11伙，總成交金額逾 9.56 億元。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自開放現樓示範單位以來，收到不少客人對獨立洋房的查詢，集團早前已開放前排臨海的獨立洋房供貴賓率先參觀，稍後開放予公眾預約參觀，客人需準備100萬元本票方可參觀單位。

上述臨海洋房設11間，實用面積約3,600至7,000方呎。鄭智荣又表示，集團對項目銷情感滿意，指已推出之單位限量推出，料稍後加推有一定的提價空間，並預期未來將有更多成交公布。他補充，集團周末於該盤設置鮮花花車，為到場參觀人士送上花束慶祝父親節。

建灝地產首席行政總裁及主席羅建一先生表示，集團與英國超跑品牌 McLaren 首度合作，於ONE STANLEY舉行 McLaren Hong Kong 2024 Parade。現場展出全球限量珍藏級名車 McLaren Senna，以及高性能油電超跑 McLaren Artura，並開放豪華海景獨立洋房予 McLaren 貴賓參觀，準買家由即日起亦可預約於下周日(6月15日) 參與 McLaren Artura Supercar 駕駛體驗日。

至於上述開放的洋房包括斥資約 2,200 萬元裝修打造的36號洋房「Alexandra」連裝修示範屋，屬4房4套連儲物間、工作間、書房間隔，實用面積 3,097方呎，連624方呎花園和630方呎天台，全盤只有7 間同類洋房。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款