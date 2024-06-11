若與去年7月推出、同系的NOVO LAND 第2A期，首批186伙，折實均呎13598元比較，是次3B期折實均呎則低約15%。此外，去年11月推出同系天水圍YOHO WEST，首推280伙，當時開放式單位折實入場為299.96萬元，為相隔約7個月後，市場再有折實價低於300萬元的單位。

較一年前2A期首批均呎低15%

新地副董事總經理雷霆形容，是次為「無敵貼市價」，強調集團一向以市價推盤，相信能受市場及買家接受，又指撤辣效果顯著，料今年上半年一手成交會突破9000宗。項目提供兩項付款方法，其中現金付款計劃，可享最高折扣率15%。首張價單的154伙，市值逾9億元，涵蓋開放式至三房間隔，實用252至543方呎，折實價298.77萬至634.01萬元，折實呎價11079至12290元。

首批折實價最低單位，為Fiskars第2A座3樓E室，實用252方呎，開放式間隔，定價351.1萬元，折實價298.77萬元、呎價11856元。至於折實呎價最低單位為Fiskars第2B座3樓D室，實用439方呎，兩房間隔，定價582.2萬元，折實價486.37萬元、呎價11079元。

另發展商提供多種付款方法，包括King's Key S+ 125貸款計劃，計劃與以往的多的種King's Key 貸款計劃相似，但就把按揭成數提高至新購物業樓價125%，貸款期為36個月，期內息口為3.68厘。

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