另新地會董事總經理謝文娟表示，新地會會員凡於指定價單所規定期間內，購買NOVO LAND第3B期單位，可享1%售價折扣；而會員本月23日或之前成功遞交項目購樓意向登記，及同時成為新地會「珍惜•愛家人」Facebook 專頁或 Instagram 的粉絲，有機會獲得100 元Point Dollar 及 Go Royal 100元餐飲禮劵。

新地會亦為會員舉辦多項參觀示範單位活動，會員憑會員號碼二維碼即可參與，以及推出「新地會 NOVO LAND x NOVO WALK x V city 打卡消費雙重獎賞」，會員憑會員號碼二維碼，於項目示範單位會場簽到打卡，可即場換領「NOVO LAND x V city 商戶星級優惠券」一套。

成功登記第一重賞後，於7月1日或之前到NOVO WALK或V city 商場，以電子貨幣單一消費滿 20 元，並於同一日於「新地會 NOVO LAND 獎賞登記處』或 V city MTR 層顧客服務中心，出示新地會會員證 / 會員證號碼二維碼，即有機會換領價值20 元一田禮券一張及新地會手提環保袋一個。

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