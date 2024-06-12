至於一手盤成交市況，現時雖然暢旺，但料貨尾量要再減少8000至1萬伙後，才有利樓價反彈，預計需時6至9個月。

住宅租金方面，海外專才帶動住宅租賃需求，料今年一般住宅租金將上升5%至8%、豪宅租金將升3%至5%。

另外，本港寫字樓市場持續受壓，截至今年5月，港島區整體寫字樓租金由年初至今下跌2%，其中中環寫字樓租金由年初至今下跌3.4%，按年跌9.5%，屬港島區跌幅最大；港島區寫字樓整體空置率高達12.3%。萊坊預計，下半年寫字樓租賃需求將持續低迷，今年港島區甲級寫字樓租金跌幅將在3%至5%，而九龍區則出現零至2%溫和漲幅。

投資市場方面，今年至今共錄港幣225.55億元交易額（物業價格港幣1億元或以上），按年下跌29%，其中住宅物業佔市場交易51%，零售物業佔25%，發展用地佔10%。

值得留意，香港零售銷售下滑，本月4月按年下跌14.7%。主因來自內地遊客消費習慣的轉變，對奢侈品需求減少；本年首四個月，奢侈品銷售額按年下跌7.8%，而奢侈品牌付租能力較高，由於表現不佳，相關零售商預計不會進一步擴充，令整體零售商舖租金可能保持低位。

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