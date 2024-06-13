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經絡按揭曹德明料最快於第三季開始減息 港拆息將跟隨下試4厘

美聯儲議息會宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，連續7次維持利率不變，符合市場預期。匯豐宣布最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.875%的水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計最快於第三季開始減息，如美息下跌，本港拆息或跟隨回落至4厘水平。

曹表示，最新5月份美國消費者物價指數（CPI）連跌2個月至3.3%，但與目標2%仍有距離，現時美國就業增長依然強勁，而油價以及房價指數仍高企，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性。由於首季通脹進展出現停滯，使減息時機有所延遲，聯儲局點陣圖亦顯示，今年減息規模將由3月時預測減息3次共0.75厘，縮減至1次0.25厘。

至於聯署局何時才開始減息，曹表示，美國由6月開始放慢資產負債表(QT)縮減速度，初步減息信號已出現，而加拿大央行以及歐洲央行於本月初先後宣布降息，相信聯儲局仍有理據於年內進行首次減息，估計美聯儲視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，不排除最快於第三季開始減息，如美息下跌，本港拆息或跟隨回落至4厘水平。曹認為本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，最優惠利率（P）或有輕微下調空間。

另外，曹表示年內本港銀行新造按揭息率將維持4厘或以上水平，有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

 

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