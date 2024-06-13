2024年上半年即將完結之際， 利嘉閣總裁廖偉強表示，對下半年住宅市場未感樂觀，從樓市供應、經濟及息口走勢等層面上，不但未見有利好因素，甚或有惡化情況，恐拖累下半年樓市持續「量價齊跌」，不排除全年樓價有機會跌8%至10%，惟長遠仍看好香港樓市在內地經濟復蘇刺激下，轉趨平穩向好。
過去兩年新盤銷售緩慢，發展商面對庫存壓力，新盤貨尾今年初時達近2.1萬伙；近月發展商積極推盤，惟未能一下子沽清，發展商以減價出貨，因此拖低二手市場價格，令樓價受壓。另經濟未見明顯復蘇，不少商家富人要出售住宅周轉，加上面對高息壓力，需要償還銀行貸款時，以賣樓套現解決資金問題，亦令二手豪宅樓價近期有調整壓力。
廖指出，下半年樓市暫未見特別利好因素出現，新盤承接力或不及上半年，一手私宅買賣登記量下半年料回落兩成，下試7,300宗水平，即全年合計一手登記量料約1.64萬宗，但仍較2023年低迷的1.02萬宗升61%。
二手方面，預期受高息壓力及新盤低價搶佔客源影響，交投將萎縮，料下半年二手私宅交投量將較上半年的1.73萬宗回落兩成，至約1.38萬宗；全年累計，二手買賣料錄3.11萬宗水平，較2023年約2.83萬宗增加近9.9%。
換言之，下半年整體一、二手私宅登記量料挫兩成，達2.11萬宗水平；而全年總計料錄約4.75萬宗，較2023年的約3.85萬宗升23%。
租金方面，在專才持續抵港及本地大學吸納更多留學生支撐下，中小型住宅租金全年料至少升6%；豪宅租金全年料升近3.5%。
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