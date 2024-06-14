今次公布的指數，具體反映5月20日至26日的市況，為5月24日大型銀行收緊舊樓、村屋按揭當周的市況。自今年2月撤辣後13周計，CCL六升、七跌，指數繼續向下迫近撤辣前143.02點低位，6月底樓價有機會完全蒸發撤辣後的所有升幅，CCL目標下試140點，現時相差4.52點或3.13%。

本周CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌24.47%，而2024年暫跌1.83%。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.82點，按周升0.15%；CCL(中小型單位)報143.78點，按周升0.22%，連升2周共0.25%；豪宅方面，CCL(大型單位)報148.24點，按周升2.15%，連跌4周後反彈。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別繼續處於2016年10月底、2016年11月初、及2017年3月中水平。