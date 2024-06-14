球迷熱切期待的歐洲國家盃將開鑼，adidas作為賽事官方贊助商，特別於6月14日至6月26日期間，在尖沙嘴K11 MUSEA設立大型球迷打氣區「adidas終極主場」，活動分為四部份，最矚目為「巨型打氣看台」，由超震撼的「仿真球迷」組成，超過50個穿上adidas歐國盃勁旅球衣的模特兒組成強大陣容，與各球迷一起為自己支持的球隊打氣，務求成為港人和旅客必到打卡熱點。
在「巨型打氣看台」旁邊亦設有為FUSSBALLLIEBE – 巨型歐國盃2024比賽專用足球，巨型FUSSBALLLIEBE足球直徑達2 米，為真實比賽用足球的特大模型，讓球迷可細心欣賞本年度的比賽專用足球的設計細節。
另「球星咭製作體驗」，讓adiClub 會員可拍照並製作屬於自己獨一無二的球員咭，另一互動區域為「YOU GOT THIS射門挑戰」，adidas 在此區域內準備了歐國盃2024比賽專用足球FUSSBALLLIEBE，讓參加者感受球星射門的真實感覺，遊戲攤位設計以adidas經典的速度型球鞋F50作主題「YOU GOT THIS射門挑戰」特設成功挑戰獎品，鼓勵大人和小朋友們放膽參與，挑戰準繩度同時讓自己感受足球的樂趣。
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