不過，鰂魚涌太古城交投持續好轉，本周末錄3宗成交，按周再升50%，平均實呎亦微升至14499元，屋苑本月成交量已增至18宗，當中太古城南天閣高層B室成交，實用680方呎，3房1套間隔，以1092萬元成交，實呎16059元，原業主1992年4月356萬元買入，持貨約32年，帳面獲利736萬元，單位升值超過2倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末天氣不穩，準買家睇樓意欲大減，加上屯門上車新盤低開吸客，入場銀碼較低，一手平過二手，搶去不少二手客源，令二手交投再次轉靜，他又指，隨著美國息口不加不減，本港減息周期未定，市場觀望氣氛稍增，令二手成交處於低位徘徊。

另美聯分行統計，父親節周末十大屋苑共錄7宗成交，較上周末約11宗減少約36.4%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然美國息口一如市場預期維持不變，但見頂信號明確，惟一手市場百花齊放，訂價吸引，搶佔不少二手客源及購買力。剛過去週末，屯門大型新盤收票首周末，市場反應熱烈，發展商亦加推單位應市，凍結市場資金及購買力。