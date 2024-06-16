moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

父親節天氣不穩 十大屋苑周末5成交重回個位數

上周五金管局再放寬按揭後，首個周末樓市氣氛依然冷清。中原地產統計，十大屋苑本周末僅錄5宗成交，重回個位數交投量，按周大跌五成，並為近4周新低，其中七屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊均錄零成交。

不過，鰂魚涌太古城交投持續好轉，本周末錄3宗成交，按周再升50%，平均實呎亦微升至14499元，屋苑本月成交量已增至18宗，當中太古城南天閣高層B室成交，實用680方呎，3房1套間隔，以1092萬元成交，實呎16059元，原業主1992年4月356萬元買入，持貨約32年，帳面獲利736萬元，單位升值超過2倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末天氣不穩，準買家睇樓意欲大減，加上屯門上車新盤低開吸客，入場銀碼較低，一手平過二手，搶去不少二手客源，令二手交投再次轉靜，他又指，隨著美國息口不加不減，本港減息周期未定，市場觀望氣氛稍增，令二手成交處於低位徘徊。

另美聯分行統計，父親節周末十大屋苑共錄7宗成交，較上周末約11宗減少約36.4%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然美國息口一如市場預期維持不變，但見頂信號明確，惟一手市場百花齊放，訂價吸引，搶佔不少二手客源及購買力。剛過去週末，屯門大型新盤收票首周末，市場反應熱烈，發展商亦加推單位應市，凍結市場資金及購買力。

 

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款