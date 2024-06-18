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NOVO LAND 3B期周六首輪賣160伙 再加推80伙 

新界焦點全新盤、新地（0016）旗下樓花期長約10個月的屯門兆康NOVO LAND 第3B期，開售部署進入直路，項目今日第二度加推涉80伙，整批折實均呎12206元，項目已推出3張價單、共314伙，並敲定本周六(22日)首輪發售160伙。新地代理總經理陳漢麟表示，項目截至昨晚累收逾3500張入票，估計今晚收票量有機會逾4000票，並於本周四(20日)截止認購。

NOVO LAND 第3B期是次價單發售的160個單位，折實平均呎價為11,854元，包括2伙開放式單位、39伙1房戶、95伙2房戶、24伙3房戶，折實價298.77萬至846萬元，折實呎價11,102至12,796元。根據銷售安排，銷售首日將分為A、B兩組買家時段，A組買家需購買1個3房戶，或2至6個單位；B組買家則可買最多4個單位。

至於新加推的第3號價單，提供32伙1房戶、26伙兩房戶、22伙3房單位，實用面積介乎297至697方呎，折實價370.26萬至848.21萬元，折實呎價11,735至12,796元，折實平均呎價約12,206元，較首張價單折實均呎11,598元，高逾5%，陳漢麟稱，該批單位為高層優質戶，故屬原價加推。

 

 

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