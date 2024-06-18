NOVO LAND 第3B期是次價單發售的160個單位，折實平均呎價為11,854元，包括2伙開放式單位、39伙1房戶、95伙2房戶、24伙3房戶，折實價298.77萬至846萬元，折實呎價11,102至12,796元。根據銷售安排，銷售首日將分為A、B兩組買家時段，A組買家需購買1個3房戶，或2至6個單位；B組買家則可買最多4個單位。

至於新加推的第3號價單，提供32伙1房戶、26伙兩房戶、22伙3房單位，實用面積介乎297至697方呎，折實價370.26萬至848.21萬元，折實呎價11,735至12,796元，折實平均呎價約12,206元，較首張價單折實均呎11,598元，高逾5%，陳漢麟稱，該批單位為高層優質戶，故屬原價加推。

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