恒珀鄰近長沙灣港鐵站，區內對上一個開售新盤，為鄰近石硤尾港鐵站、今年2月恒地（0012）的Belgravia Place，首批148伙，折實均呎15902元，換言之，新盤首批折實均呎高約18%。

恒和地產總監潘碩衡表示，是次開價非常貼市，發售當日會開放現樓示範單位予準買家參觀。是次推售的30伙，分布於項目5樓至27樓的A、B室，實用262至462方呎的1房及兩房單位，價單定價由611萬至1229萬元，扣除最高16%基礎折扣，折實價約513萬至1032萬元，折實呎價17108至23356元，折實均呎約18754元。

入場單位為6樓B室，實用面積300方呎，1房間隔，定價為611萬元，以最高16%折扣計，折實價為513.24萬元、折實呎價約17108元。項目設有3種付款方法，包括60天現金付款計劃、嘆住付款計劃，及HEA住付款計劃，除了基本折扣，亦有提供現金回贈及家具禮劵，值得一提，若買家購買2伙或以上，可額外獲得2%折扣。

其他報道

海璇兩房4.2萬租出 呎租80元