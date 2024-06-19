新地工程管理部高級策劃經理張展鴻表示，有關工程在2018年開展，施工約6年，優化基建工程九成已完成，並開始使用，其中排污設施待政府驗收後便可使用，整個優化工程涉資數10億元。

新地工程管理部高級策劃經理阮學倫則表示，優化基建工程中，其中一項主要工程，是在西沙路，由原本僅有兩條行車線（即來回方向各一條車道），擴闊至四線（即來回方向各兩條車道），令容納的車流量倍增，應付日後西沙發展所帶來的人流車流。

大埔區議員、西貢北約鄉事委員會主席李耀斌指，過去西沙一帶排水設施欠佳，該區經常因暴雨引起水浸情況。阮學倫指，優化工程中亦包括排水設施，集團建造長約2.1公里的排水渠，和興建一條接駁至馬鞍山渠務系統、長約3.9公里的排污渠，以解決該一帶水浸問題。

阮氏又指，為免人車爭路，優化工程亦加建三條附設升降機的行人天橋，另亦增設單車徑接駁往馬鞍山、上水以至新界西的單車徑等。大埔區議員、西貢北約鄉事委員會執行委員李光華指，新基建設施能有效解決居民及長者的出行問題。

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