發展商亦推出大抽獎，大鴻輝集團物業總監彭偉雄指，買家於指定日子購買單位，使用任何付款計劃，並於限時前提前完成交易，均可參與住宅單位抽獎，可有機會獲得價值約400萬元的單位，單位為項目5樓C室，屬實用177方呎連39方呎平台的開放式單位。值得留意，選擇建期付款計劃的買家，同時要放棄提前付清所有樓價之現金回贈，方合資格參加抽獎。

買家可抽奬中400萬樓

參考項目附近近年新盤，恒地（0012）旗下藝里坊‧2號 ，2020年9月首批55伙，當時折實均呎27,620元，是次折實均呎低約29%。項目提供三項付款方法，其中120天現金付款計劃，可享最高折扣率9%。首張價單的50伙，涵蓋開放式至兩房間隔，實用213至492方呎。

折實入場最低單位，為6樓E室，實用213方呎，開放式間隔，定價426萬元，扣除9%折扣連6.8萬元的傢俬現金津貼折扣，折實價380.9萬元、呎價17883元；折實呎價最低單位為6樓D室，實用286方呎，1房間隔，定價547.36萬元，9%折扣率連3.8萬元的傢俬折扣，折實價494.3萬元、呎價17283元。