連續兩日有市區單幢全新盤開價。樓花期長約18個月、大鴻輝集團旗下西區德輔道西尚逸，首推50伙，折實均呎19619元，除較同區3年前新盤首批折實均呎低約三成外，亦為區內2016年開售、首批折實均呎約1.8萬元的瑧璈後8年新低。大鴻輝集團執行董事曹展康形容，是次屬「得一想二價」，項目將於明日正式開放示範單位及收票，料最快7月1日首輪銷售。
發展商亦推出大抽獎，大鴻輝集團物業總監彭偉雄指，買家於指定日子購買單位，使用任何付款計劃，並於限時前提前完成交易，均可參與住宅單位抽獎，可有機會獲得價值約400萬元的單位，單位為項目5樓C室，屬實用177方呎連39方呎平台的開放式單位。值得留意，選擇建期付款計劃的買家，同時要放棄提前付清所有樓價之現金回贈，方合資格參加抽獎。
參考項目附近近年新盤，恒地（0012）旗下藝里坊‧2號 ，2020年9月首批55伙，當時折實均呎27,620元，是次折實均呎低約29%。項目提供三項付款方法，其中120天現金付款計劃，可享最高折扣率9%。首張價單的50伙，涵蓋開放式至兩房間隔，實用213至492方呎。
折實入場最低單位，為6樓E室，實用213方呎，開放式間隔，定價426萬元，扣除9%折扣連6.8萬元的傢俬現金津貼折扣，折實價380.9萬元、呎價17883元；折實呎價最低單位為6樓D室，實用286方呎，1房間隔，定價547.36萬元，9%折扣率連3.8萬元的傢俬折扣，折實價494.3萬元、呎價17283元。