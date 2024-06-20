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摩通劉君博斥6750萬 入市ST. GEORGE'S

【明報專訊】雖然近日一手交投回落，但仍有部分金融界人士入市，其中摩根大通私人銀行亞洲董事總經理兼投資及協作部主管劉君博，上月就以6750萬元向信置（0083）等，購入何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS一伙實用1839方呎的3座5樓B室，3房雙套間隔，實呎36,705元。

高盛姜朗霆6230萬購帝景園3房戶

資料顯示，新地（0016）拆售的中半山帝景園，一伙實用1513方呎的3座30樓B室，屬3房1套間隔，以6230萬元售出，實呎41,176元，買家以姜朗霆（KEUNG LONG TING RONALD）作登記，為高盛亞洲互聯網研究主管。

此外，合景泰富（1813）與龍光（3380）旗下已屆現樓的鴨脷洲凱玥昨再售出一伙，單位為1座6樓A室，實用1956方呎，4房雙套間隔，成交價4920萬元，實呎25,153元。

新地旗下屯門NOVO LAND第3B期至昨午已收逾4000票，較周六首輪開售160伙超額約24倍。新地代理總經理陳漢麟表示，入票中內地客佔約15%，而A組大手客入票量，甚至比B組為多，而四大代理亦為項目買家提供不同置業優惠，各值5萬元，各行均設有限額。

長實（1113）營業部助理首席經理楊桂玲表示，集團與新地合作的屯門青山公路飛揚1期，昨再沽出兩伙，本月推出今期28伙，暫沽15伙，套現逾6200萬元，發展商正積極考慮本周內再度加推一批向南戶應市。項目最新售出兩伙，均為撻訂戶，當中實用284方呎的1座20樓G室1房戶，2022年8月曾以446.1萬元售出，買家近日撻訂，現以347.8萬元重售，實呎12,246元，較近兩年前成交價低98.3萬元或22%。

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