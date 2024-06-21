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私宅樓價指數挫至3個月低位

近日樓市交投氣氛持續淡靜之際，具體反映5月27日至6月2日市況的中原城市領先指數CCL，最新報143.38點，按周跌0.79%，屬14周、即約3個月新低，港府2月底撤辣後14周以來，CCL六升、八跌，只差0.25%便完全蒸發撤辣後所有升幅，估計6月底指數將跌破撤辣前143.02點低位，而2024年上半年CCL暫跌2.6%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息路線圖未明，利率仍然高企，加上銀行收緊按揭、新盤減價搶客等打擊，市場氣氛觀望，影響二手樓市處於拉鋸局面，成交稀疏，整體樓價持續向下調整。

事實上，今周CCL屬逾7年半、即約400周次低，重返2016年10月中時的水平；指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌25.07%；雖然樓價下調速度較預期緩慢，但短期CCL目標維持140點，現時相差3.38點或2.36%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報143.94點，按周跌0.61%；CCL(中小型單位)報142.61點，按周跌0.81%，終止2周連升。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊屬逾7年半次低，同樣重返2016年10月中水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報147.28點，按周跌0.65%，處於2017年2月中水平。

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