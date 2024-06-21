近日樓市交投氣氛持續淡靜之際，具體反映5月27日至6月2日市況的中原城市領先指數CCL，最新報143.38點，按周跌0.79%，屬14周、即約3個月新低，港府2月底撤辣後14周以來，CCL六升、八跌，只差0.25%便完全蒸發撤辣後所有升幅，估計6月底指數將跌破撤辣前143.02點低位，而2024年上半年CCL暫跌2.6%。