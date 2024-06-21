他認為，樓市自撤辣後出現「四贏」局面，包括新盤成交急升，減少積壓庫存，助樓價的跌幅收窄；讓有能力市民上車換樓；住宅交投上升帶動銀行按揭生意增，撤辣後3月、4月新申請住宅按揭宗數合共超過1.82萬宗，較撤辣前1月、2月約1.16萬宗上升約57%；另全面撤辣雖然令港府辣招稅收入減少，但住宅物業成交增加，印花稅收入反上升，令到庫房收入「因減得加」。

據美聯統計，撤辣後3個月(以3月至5月計)，一、二手成交宗數達1.9萬宗，較撤辣前3個月大升近1倍，估算撤辣後3個月住宅印花稅稅收可達約52.7億元，較撤辣前3個月的約31.4億元，升約68%。

黃建業認為，住宅交投回升，亦受惠於外來人口的流入；港府推出一系列人才入境計劃，截至今年4月底，「高才通」及其他人才計劃，合共錄約29萬宗申請，當中近18萬宗已獲批，並錄得逾12萬人來港，除可增加本地勞動人口之外，同時亦為香港樓市帶來新的購買力。

黃預期，「磚頭文化」重新抬頭，全年的住宅物業交投可維持高水平，預計全年一手成交可達1.8萬宗，按年升7成；二手成交亦按年升18%至約4.2萬宗。不過，黃建業同時指出，相較於交投回升，「撤辣」後樓價則未有止跌，僅是跌幅收窄，隨購買力消化，加上新盤開價進取，個別業主重新減價求售，導致近期樓價跌勢再現。

不過，黃建業睇好租金走勢，認為極有機會連續3年跑贏樓價，隨租務旺季重臨，內地生來港租樓，加上外來專才持續來港，相信下半年租金有力續升，預計全年租金或升8%，出現「租升價軟」的情況。

其他報道

多相︱恒珀示位曝光 大廳落地玻璃採光十足

私宅樓價指數挫至3個月低位

飛揚下周二推售10伙向南戶

寶峰獲國際地產大獎三項獎項

維景灣畔3房1020萬沽 業主持貨年料微利離場

SOUTHSIDE 全面試業 出租率逾九成

君滙港兩房租2.06萬 呎租43元

21 BORRETT ROAD新推4房戶 下周二起招標