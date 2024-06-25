moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

信和旗下商場推出「7.1 假日狂賞」 大派共30萬元現金券 泊車即送美食現金券

為迎接香港回歸廿七周年，信和商場推出「7.1假日狂賞」。屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心一連三日狂派總值30萬現金券，顧客只需消費滿710元或以上，即可換領100元S現金券一張。

除了消費獎賞，信和集團旗下商場亦推出近100個獨家餐飲及購物商戶優惠。顧客於指定食肆或零售商戶消費滿指定金額，或於指定食肆或零售商戶購買指定產品，即可享71折優惠。多個人氣品牌及商戶均可享用優惠，包括金子半之助、永年士多、Boatat Foods Market、 The WHOO、SOFINA、Yves Rocher、OTO、萊特維健、Comvita 等

適逢周末連同七一長假期，正是一家大小駕車出遊好時機。6月29日至7月1日期間，S⁺REWARDS會員於信和旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城泊車，毋須任何消費，即可獲贈兩張50元、合共價值100元美食S現金券

 

 

其他報道

巴郡減持比亞迪至5.99%

「郭老太」鄺肖卿增持新地

長橋科技發布財富管理、美股及虛擬資產一站式解決方案 料未來增長更快

TVB與騰訊視頻擴大合作  合作拍劇新增4部

阿里王子官網上載多張外國名人合照 包括林寶堅尼家族成員 昔日在港活動相片卻消失

澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響 花旗調低全月預測至172.5億

大市全日沽空金額增13% 盈富沽空增1.5倍

本港5月進、出口增幅齊創4個月高 逆差擴大

華晨汽車：廉署完成調查主席吳小安 案件完結不會採取任何行動

恒指收市升45點 成交跌至一周低 北水重新轉流入 科指見兩個月收市新低

美國運通推微信支付優惠 卡會員享最多100元簽帳回贈

香港迪士尼去年收入增長1.56倍 本地入場人次創歷史新高

香港電訊：逾100名企業客戶採用公司AI解決方案

滬深三大指數連跌五個交易日 創板指1700點失而復得

如祺出行通過主板上市聆訊 由廣汽及騰訊聯合發起創立

沙棘產品供應商內蒙古宇航人沙產業來港申上市

國泰於Skytrax「全球最佳航空公司」排名升至第五

渣打助正泰電器推出首宗具第二方意見認證綠色銀團貸款

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款