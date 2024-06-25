為迎接香港回歸廿七周年，信和商場推出「7.1假日狂賞」。屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心一連三日狂派總值30萬現金券，顧客只需消費滿710元或以上，即可換領100元S現金券一張。
除了消費獎賞，信和集團旗下商場亦推出近100個獨家餐飲及購物商戶優惠。顧客於指定食肆或零售商戶消費滿指定金額，或於指定食肆或零售商戶購買指定產品，即可享71折優惠。多個人氣品牌及商戶均可享用優惠，包括金子半之助、永年士多、Boatat Foods Market、 The WHOO、SOFINA、Yves Rocher、OTO、萊特維健、Comvita 等
適逢周末連同七一長假期，正是一家大小駕車出遊好時機。6月29日至7月1日期間，S⁺REWARDS會員於信和旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城泊車，毋須任何消費，即可獲贈兩張50元、合共價值100元美食S現金券
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