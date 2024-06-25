除了消費獎賞，信和集團旗下商場亦推出近100個獨家餐飲及購物商戶優惠。顧客於指定食肆或零售商戶消費滿指定金額，或於指定食肆或零售商戶購買指定產品，即可享71折優惠。多個人氣品牌及商戶均可享用優惠，包括金子半之助、永年士多、Boatat Foods Market、 The WHOO、SOFINA、Yves Rocher、OTO、萊特維健、Comvita 等

適逢周末連同七一長假期，正是一家大小駕車出遊好時機。6月29日至7月1日期間，S⁺REWARDS會員於信和旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城泊車，毋須任何消費，即可獲贈兩張50元、合共價值100元美食S現金券

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