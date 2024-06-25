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新地商場多項優惠迎暑假 消費回贈高達15%

暑假將至，新地（0016）旗下其中15個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙嘴新太陽廣場等，推出多項購物優惠及推廣活動，包括推出「2X積分賞」、1元請睇戲、購物滿指定金額享最高15%回贈達3,000元電子優惠券等，而多區商場將於7月1日長周末假大派棉花糖、爆谷等。

The Point會員在7月1日至14日於apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場、新都廣場及置富南區廣場等，以電子貨幣即日消費滿700元，即可享2倍積分回贈。至於wwwtc mall於7月1日長周末（6月29日至7月1日），The Point會員於wwwtc mall GF至L13商戶，以即日電子貨幣消費滿600元，即可換領「Tomacado花廚單人下午茶套餐」1份，套餐包括杏仁巧克力椰香蛋糕、特飲藍蝴蝶及小花禮。

此外，由7月1日至8月31日，wwwtc mall推出高達15%回贈消費獎賞，包括消費滿500元即送50元電子餐飲優惠券，而消費最高滿2萬元或以上，更可賺取高達15%消費回贈，訪港旅客（包括內地、台灣及澳門）單一電子消費滿1萬元或以上，更額外享帝苑餅店原味蝴蝶酥一盒。

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