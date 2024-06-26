明報記者

市場消息指出，柏蔚山最新一宗成交，為3座低層G室，實用912方呎，3房1套間隔，以1780萬元售出，實呎19,518元。原業主為黃少媚，2018年以2287萬元一手購入，帳面蝕507萬元或22%。另一伙成交則位於3座低層H室，實用832方呎，3房間隔，今年3月以1700萬元售出，實呎20,433元，原業主姓楊，與黃少媚報住中半山麥當奴道同一個單位，為相關人士，於2018年以2088.7萬元一手購入，現帳面蝕388.7萬元或19%。

事實上，據當年公布成交紀錄冊顯示，上述兩伙成交均顯示買方為賣方關連人士，而當時發展商亦有為員工提供「僱員、親屬、朋友或商業伙伴現金回贈」，惟上述兩宗成交均未有列明有關回贈之金額，但估計連使費仍有可能實蝕逾千萬元。

黃少媚4年前出任新世界執董

據新世界發展網頁資料，黃少媚擁有超過20年房地產經驗，長期擔任內地城市大型基礎建設、城市規劃及城市更新的顧問工作，2015年10月加入該集團出任新世界中國副行政總裁，2020年2月升為新世界中國董事兼行政總裁，同年5月出任新世界發展執行董事。據新世界年報，黃少媚2023年度基本薪金、津貼及董事袍金等，全年度總收入達3380萬元，僅次於鄭家純及鄭志剛二人。新世界發展當年同時委任黃少媚及趙慧嫻為執行董事，令董事會女性成員比例增至25%，比例為香港主要地產發展商中最高，當年新世界執行副主席鄭志剛指出，淡化職場性別差異及推動女性領導力是全球領先企業大趨勢，引入更多的女性成員能為上市公司董事會的決策帶來更多元角度及觀點，從而提高決策效率和管治水平。新世界亦會繼續積極在公司內部培育更多女性高級管理人員，長遠相當有利企業經營。

柏傲山兩房1900萬沽 9年實蝕19%

同系天后柏傲山亦錄蝕讓，單位為3座高層B室，實用735方呎，兩房1套間隔，新近以1900萬元沽出，實呎25,850元。原業主2015年以2475萬元一手購入，持貨9年多，帳面需蝕讓575萬元，連使費及發展商回贈料實蝕約470萬元或19%。另屯門龍珠島亦錄勁蝕個案，龍珠島別墅F7座低層1室，實用286方呎，原則一房間隔，上月底198萬元售出，實呎6923元，原業主2022年3月296.8萬元購入，帳面勁蝕98.8萬元或33%，連使費料實蝕約110萬元或37%。