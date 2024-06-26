5月份私人住宅售價指數按月跌1.23%，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，面對新盤低價開售的壓力，加上息口維持高企，大幅削弱二手業主叫價能力，甚至迫於無奈因應一手平售而降價，導致二手樓價在撤辣兩月後出現倒跌的情況，預期6月份情況相若，樓價料維持約1.3%的跌幅，即次季樓價料跌2%，而上半年樓價恐累挫3%。
展望第三季，由於發展商存貨仍然十分充裕，料續以「先量後價」的策略開盤，對二手樓價持續帶來壓力，加上息口短期未見下調跡象，第三季樓價有機會每月各跌1%，累積再跌約3%。至於第四季則視乎屆時的息口最新走向，及專才入市置業的力度及速度，如情況理想，樓價有機會止跌橫行，否則季內或再跌2%，令今年全年樓價有機會累跌約6%至8%。
不過，租金指數5月份再升1.02%，創自2020年1月以來的53個月(即近4年半)新高。展望6月份，租金指數料再升1%，即次季料升3.13%，而上半年則料升2.63%。受暑期旺季帶動，加上專才持續抵港進一步推升租賃需求，相信第三季租金升幅有機會擴大至5%，第四季則料平穩至升2%，全年計，租金指數漲幅或達8%至10%。
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