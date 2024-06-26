展望第三季，由於發展商存貨仍然十分充裕，料續以「先量後價」的策略開盤，對二手樓價持續帶來壓力，加上息口短期未見下調跡象，第三季樓價有機會每月各跌1%，累積再跌約3%。至於第四季則視乎屆時的息口最新走向，及專才入市置業的力度及速度，如情況理想，樓價有機會止跌橫行，否則季內或再跌2%，令今年全年樓價有機會累跌約6%至8%。

料全年租金升一成

不過，租金指數5月份再升1.02%，創自2020年1月以來的53個月(即近4年半)新高。展望6月份，租金指數料再升1%，即次季料升3.13%，而上半年則料升2.63%。受暑期旺季帶動，加上專才持續抵港進一步推升租賃需求，相信第三季租金升幅有機會擴大至5%，第四季則料平穩至升2%，全年計，租金指數漲幅或達8%至10%。

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