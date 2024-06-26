面對零售寒冬，加上恒地（0012）中環海濱地王零售商業項目未來數年將落成，作為中環大地主之一的置地公司宣布啟動「Tomorrow'S CENTRAL」計劃，與多個奢侈品牌租戶會作，投資約78億元(逾10億美元)全面升級旗下置地廣塲，其中置地公司斥資約31億元(約4億美元)升級置地廣塲，預計置他廣場的奢侈品牌租戶將額外投資約47億元(超過6億美元)，其中卡地亞、CHANEL、Dior、愛馬仕、路易威登、Prada，聖羅蘭、蘇富比、Tiffany & Co.及 Van Cleef & Arpels梵克雅寶已承諾投入。
置地又指，第一期工程將於今年第3季度開始，為期3年，計劃包括於打造10座多層式品牌之家旗艦地標（Maison destinations），分別設於置地廣塲中庭、置地歷山及置地太子，各設三座樓高兩層至八層不等的品牌之家旗艦地標，以及於置地遮打建造一座品牌之家旗艦地標，該十座地標將把主要奢侈品牌租戶租用的零售樓面面積增加一倍，達超過22萬方呎，落成後的品牌之家旗艦地標將成為個別品牌全球最大門市之一。
因應零售空間的增長，集團亦將改造太子大廈和告羅士打大廈的最低兩層寫字樓，並遷移香港置地文華東方酒店的大堂和酒吧位置，所有受影響的寫字樓租戶預計將搬遷至集團中環物業組合內的其他空間。隨著項目完成後，中環物業組合旗下的餐飲空間將於項目完成後達至26萬方呎，並引入逾三十家嶄新的餐飲概念，當中包括兩家位於置地太子，可俯瞰皇后像廣場景緻、兩家位於香港置地文華東方酒店的全新餐飲概念，以及位於置地廣塲中庭的全新露天餐飲空間。同時，置地公司將與蜚聲國際的拍賣行蘇富比攜手合作，將藝術鑑賞升華至沉浸式體驗，蘇富比於置地遮打設置的2.4萬方呎旗艦藝廊，預計於今年7月開幕。
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