不過，上述單位業主近日亦找到新租客，最新以2.9萬元租出單位，比舊租約貴5500元或23.4%，業主一年租金收入增加6.6萬元。陳永傑認為，在政府多項搶人才措施帶動下，加上市場上不少買家轉買為租，下半年租金料升約5%。

晉環4房月租8.2萬再創新高

陳又提到，鐵路盤租金逆市屢創新高，位於黃竹坑港島南岸晉環，市場新錄第1A座高層F室，實用面積1,218方呎，屬4房雙套間隔，最新以8.2萬元租出，租金料貴絕港島南岸，呎租67.3元。業主2021年以5,120萬元一手購入單位，租金回報率約1.9厘。參考屋苑同座中層F室，相同面積，去年5月成交租金為5.5萬元，相隔一年後，同類型單位租金上升近5成。

現時全港租盤數量最多的屋苑主要集中新界區，最多供應為沙田第一城，有184個；其次元朗YOHO Town 佔166個，元朗尚悅及新入伙的屯門NOVO LAND，則各有124個及104個。陳永傑稱，本港樓市氣氛轉趨觀望，6月二手買賣成交跌逾一成，但租務續旺，6月至今中原錄逾1,600宗租務成交，較上月同期增加兩成，全月料達2,000宗，當中以月租2萬元以下的上車租盤為主，佔約57%；月租1萬元內成交不足3%，有7宗屬「7字頭」，包括屯門菁雋有開放式單位以7,800元租出。

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