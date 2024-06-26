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中原：有業主「1年死約」後加租兩成換租客 

私宅租務表現暢旺，市場租盤供應緊張，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期不少業主見租盤供應短缺，「1年死約」後即大幅加幅。以將軍澳日出康城LP10為例，有租客於2022年底以2.35萬元租住一個3房海景單位，但最近「1年死約」屆滿後，業主提出加租至逾2.8萬元，即提價逾4500元或逾兩成，該租客住滿一年後決定搬走。

不過，上述單位業主近日亦找到新租客，最新以2.9萬元租出單位，比舊租約貴5500元或23.4%，業主一年租金收入增加6.6萬元。陳永傑認為，在政府多項搶人才措施帶動下，加上市場上不少買家轉買為租，下半年租金料升約5%。

晉環4房月租8.2萬再創新高

陳又提到，鐵路盤租金逆市屢創新高，位於黃竹坑港島南岸晉環，市場新錄第1A座高層F室，實用面積1,218方呎，屬4房雙套間隔，最新以8.2萬元租出，租金料貴絕港島南岸，呎租67.3元。業主2021年以5,120萬元一手購入單位，租金回報率約1.9厘。參考屋苑同座中層F室，相同面積，去年5月成交租金為5.5萬元，相隔一年後，同類型單位租金上升近5成。

現時全港租盤數量最多的屋苑主要集中新界區，最多供應為沙田第一城，有184個；其次元朗YOHO Town 佔166個，元朗尚悅及新入伙的屯門NOVO LAND，則各有124個及104個。陳永傑稱，本港樓市氣氛轉趨觀望，6月二手買賣成交跌逾一成，但租務續旺，6月至今中原錄逾1,600宗租務成交，較上月同期增加兩成，全月料達2,000宗，當中以月租2萬元以下的上車租盤為主，佔約57%；月租1萬元內成交不足3%，有7宗屬「7字頭」，包括屯門菁雋有開放式單位以7,800元租出。

 

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