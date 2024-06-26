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高力：27%寫字樓租戶希望年內縮減面積

面對不確定的營商環境，近年本港寫字樓市道持續低迷，高力今發布最新《香港寫字樓租戶調查 2024》，報告指出，由於香港辦公室租戶對未來12個月的營商環境信心下滑，他們將辦公室租金成本列為最關鍵的成本優化措施，在宏觀經濟狀況難以預測下，香港企業租戶對業務前景持中性至正面態度的比例較2023年下降7個百分點至71%，超過四分之一（27%）的公司希望今年縮小辦公室面積，而2023年的調查顯示，這一比例僅為五分之一（21%）。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，面對充滿挑戰的宏觀經濟和地緣政治環境，香港企業對業務前景持謹慎態度，普遍正尋求方法來節省營運成本，包括重新評估辦公室租金和更有效地使用現有的辦公室空間。在今年的調查報告中，發現有67%的受訪者認縮小辦公室面積的首要原因是需要優化成本，其次有60%的受訪者表示是因為業務需求萎縮，相比之下，在尋求擴張辦公室面積的租戶中，有60% 是因為香港業務機會正在增加，另有59%是因為辦公室間無法滿足當前業務營運需求。

 

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