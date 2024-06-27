可留意是，今年上半年預料錄得1,592宗工商舖物業買賣登記，除了連跌2個「半年度」外，亦為近8個「半年度」新低。

黃應年表示，自2023年初本港和內地恢復通關後，商廈短線回升了半年後，便無以為繼；截至6月25日為止，商廈物業買賣登記暫錄得292宗，預計整個上半年最終可錄得297宗，較去年下半年的306宗微跌3%；金額方面，暫時為45.6億元，上半年最終料錄46.69億元，較去年下半年的244.96億元急挫81%。

黃應年認為，最差情況已經出現，下半年商廈買賣登記量料平穩向好，有望微增至300宗水平，告別近八個半年度低位，按半年料增1%；登記金額預料在有大額登記出現下而挑戰100億元水平，按半年冀漲1.1倍。

另利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，截至6月25日止的上半年，店舖物業買賣合共錄得437宗，預期整個上半年最終亦只錄約451宗，較去年下半年的477宗減少5%，連跌兩個半年度、並為近八個半年度新低，至於較去年同期的522宗則跌13.6%；成交金額方面，今年上半年店舖登記金額最終料152.27億元，較去年下半年的77.13億元激增97%，主要受惠今年分別有一宗40.2億元的愉景新城商場轉手、及一宗涉30.62億元的元朗千色匯登記帶動。

展望下半年，鄭得明指，雖然市場不乏利好因素，如內地開放更多自由行城市，可帶動更多旅客來港消費，不過，與此同時，本港亦有不少人趁長假期紛紛外遊，而周末則北上吃喝購物，預期下半年店舖買賣登記將窄幅橫行，但金額或從上半年的高基數大減34%，下試100億元水平。