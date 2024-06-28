美國減息時間表尚未確定，本港仍處高息環境，加上銀行收緊按揭、買家趨向觀望，新盤銷售放緩等利淡因素，二手成交疲弱，拖累整體樓價持續下跌。中原地產公布、具體反映6月3日至9日市況的中原城市領先指數CCL，最新報142.79點，按周跌0.41%，連跌2周共1.20%。事實上，撤辣後第15周，CCL跌穿撤辣前低位，較143.02點跌0.16%，反映2月底撤辣效應已告煙消雲散，而今周指數屬逾7年半、即約401周新低，重返2016年10月中時的水平；至於2024年上半年，CCL暫跌3%。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌25.37%，料短期CCL目標下試140點，現時只差2.79點或1.95%。
至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報143.71點，按周跌0.16%；CCL(中小型單位)報142.40點，按周跌0.15%；豪宅方面，CCL(大型單位)報144.81點，按周跌1.68%。
可留意是，CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.77%、0.96%及2.31%，而CCL Mass、CCL(中小型單位)齊屬逾7年半次低，同樣重返2016年10月中水平；CCL(大型單位)為近7年半新低，重返2017年1月中水平。
四大分區方面，港島CCL Mass報141.79點，按周跌0.52%，終止3周連升，重返2016年8月底水平；九龍CCL Mass報140.48點，按周跌0.28%，連跌2周共1.58%，重返2016年10月中水平。
新界方面，新界西CCL Mass報133.29點，按周微升0.03%，連跌2周後回穩，重返2017年2月底水平；新界東CCL Mass報155.41點，按周升0.32%，連升2周共0.65%，重返2017年3月初水平。
以公布日期計，今年上半年八大樓價指數齊跌，CCL累跌3%，CCL Mass跌2.44%，CCL(中小型單位)跌2.46%，CCL(大型單位)跌5.53%。港島跌2.66%，九龍跌0.92%，新界東跌3.65%，新界西跌3.41%。新界兩區樓價跌幅明顯比港島、九龍市區為大。