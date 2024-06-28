moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

利淡因素打擊撤辣效應煙消雲散 上半年CCL跌3%

美國減息時間表尚未確定，本港仍處高息環境，加上銀行收緊按揭、買家趨向觀望，新盤銷售放緩等利淡因素，二手成交疲弱，拖累整體樓價持續下跌。中原地產公布、具體反映6月3日至9日市況的中原城市領先指數CCL，最新報142.79點，按周跌0.41%，連跌2周共1.20%。事實上，撤辣後第15周，CCL跌穿撤辣前低位，較143.02點跌0.16%，反映2月底撤辣效應已告煙消雲散，而今周指數屬逾7年半、即約401周新低，重返2016年10月中時的水平；至於2024年上半年，CCL暫跌3%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌25.37%，料短期CCL目標下試140點，現時只差2.79點或1.95%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報143.71點，按周跌0.16%；CCL(中小型單位)報142.40點，按周跌0.15%；豪宅方面，CCL(大型單位)報144.81點，按周跌1.68%。

可留意是，CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.77%、0.96%及2.31%，而CCL Mass、CCL(中小型單位)齊屬逾7年半次低，同樣重返2016年10月中水平；CCL(大型單位)為近7年半新低，重返2017年1月中水平。

四大分區方面，港島CCL Mass報141.79點，按周跌0.52%，終止3周連升，重返2016年8月底水平；九龍CCL Mass報140.48點，按周跌0.28%，連跌2周共1.58%，重返2016年10月中水平。

新界方面，新界西CCL Mass報133.29點，按周微升0.03%，連跌2周後回穩，重返2017年2月底水平；新界東CCL Mass報155.41點，按周升0.32%，連升2周共0.65%，重返2017年3月初水平。

以公布日期計，今年上半年八大樓價指數齊跌，CCL累跌3%，CCL Mass跌2.44%，CCL(中小型單位)跌2.46%，CCL(大型單位)跌5.53%。港島跌2.66%，九龍跌0.92%，新界東跌3.65%，新界西跌3.41%。新界兩區樓價跌幅明顯比港島、九龍市區為大。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款