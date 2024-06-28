美國減息時間表尚未確定，本港仍處高息環境，加上銀行收緊按揭、買家趨向觀望，新盤銷售放緩等利淡因素，二手成交疲弱，拖累整體樓價持續下跌。中原地產公布、具體反映6月3日至9日市況的中原城市領先指數CCL，最新報142.79點，按周跌0.41%，連跌2周共1.20%。事實上，撤辣後第15周，CCL跌穿撤辣前低位，較143.02點跌0.16%，反映2月底撤辣效應已告煙消雲散，而今周指數屬逾7年半、即約401周新低，重返2016年10月中時的水平；至於2024年上半年，CCL暫跌3%。